Bonus edilizi, l’errore sull’anno nel modello per lo sconto non è sostanziale

La domanda del lettore: La fattura per il secondo Sal (stato avanzamento lavori) di un intervento, eseguito in un minicondominio e agevolato con il sismabonus, è stata emessa nel 2023. La successiva comunicazione, relativa all’opzione per lo sconto in fattura, riporta - erroneamente - come anno di sostenimento della spesa il 2022. Si tratta di un errore sostanziale? Oppure è un errore formale e, quindi, è correggibile mediante comunicazione all’agenzia delle Entrate, con posta elettronica certificata...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi