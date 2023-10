Bonus edilizi, sequestrati beni per quasi 90 milioni per truffe in Puglia e Campania di M.Fr.

A Barletta crediti da falsi indigenti. A Caserta ristrutturazione di un immobile inesistente su un’area già sequestrata in precedenza









Scoperte altre due truffe milionarie ai danni dello Stato, messe in atto sfruttando tutta la gamma dei bonus edilizi: facciate, ristrutturazoni e superbonus e sismabonus. La frode di maggiori dimensioni è quella scoperta dalle Fiamme Gialle in Puglia, a Barletta, dove sono stati sequestrati beni mobili e immobili per 72 milioni di euro, con provvedimenti nei confronti di cinque persone fisiche e 4 società. Le indagini, da quanto riporta l’agenzia Adnkronos, sono durate oltre un anno. L’analisi della documentazione relativa a opere edilizie inesistenti fittizie, incrociata con le indagini finanziarie dei conti correnti delle società e delle persone indagate, insieme alle informazioni ricevute dal nucleo speciale Entrate della Guardia di Finanza di Roma, ha rivelato un sistema di truffa relativo a centinaia di cessioni creditizie operate da persone fisiche assolutamente indigenti, le cui posizioni patrimoniali e reddituali risultavano incompatibili con i lavori apparentemente commissionati alle imprese edili. Gli indagati sono stati chiamati a rispondere di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e reato di reimpiego di danaro. Alla “Piattaforma web” delle Entrate venivano comunicate le cessioni di credito con dati non veritieri, attestando l’esecuzione di lavori edili di rilevante valore mai eseguiti e su beni immobili inesistenti oppure appartenenti a soggetti estranei ai fatti. I crediti ottenuti con l’inganno venivano poi ricevuti nel ”cassetto fiscale” delle società, accettati e successivamente impiegati nelle attività economiche delle stesse società, che così ottenevano il risparmio fiscale.

L’Ansa riferisce di un’altra truffa, operata in Campania, attraverso falsi crediti d’imposta per oltre 17,5 milioni di euro. Anche in questo caso è intervenuta la Guardia di Finanza. Tra le operazioni fittizie, figura una falsa demolizione di un immobile, risultato inesistente, oggetto di un un intervento di sismabonus. Scoperti anche falsi crediti di imposta per la ristrutturazione di un complesso residenziale mai realizzato, e peraltro progettato su un’area già in precedenza sequestrata. Nella truffa sono risultate coinvolte una società e una cooperativa di comodo.