Bonus fiscali, sì al «cumulo» tra 75 e 50% su due immobili differenti

La domanda del lettore: Può, uno stesso contribuente, ottenere (cioè cumulare) le detrazioni del 75 per cento (per un massimo di 50.000 euro, con la finalità dell’abbattimento di barriere architettoniche) relativamente a un immobile, di cui è comproprietario, e del 50 per cento (per un massimo 96.000 euro, con la finalità della ristrutturazione edilizia) relativamente a un secondo immobile, di cui è proprietario?

La risposta dell’esperto: La risposta è positiva, in quanto non esiste alcuna ...