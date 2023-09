Bonus, verso l’ok al criterio che carica il deficit su un anno di Gianni Trovati

Eurostat dovrebbe confermare il metodo attuale di calcolo che non spalma il disavanzo dei crediti sul futuro, ma il nodo è il debito









Non tutte le ultime notizie che circondano i bonus edilizi sono negative per il futuro prossimo dei conti pubblici. Il problema è che quelle positive sono troppo leggere per risolvere la situazione.

Una potrebbe arrivare nei prossimi giorni da Eurostat. Più di una fonte vicino al dossier conferma che è imminente la nuova indicazione sui criteri di calcolo dei crediti d’imposta dopo il decreto di metà gennaio che ha provato a stringere le maglie della cedibilità. E l’attesa unanime, nonostante il cambio...