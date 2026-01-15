Bonus rifiuti: da Arera, Anci-Sgate e Csea tutti gli adempimenti di inizio 2026
Chiarimenti in merito agli obblighi di iscrizione in Atrif (Anagrafe territoriale del servizio di gestione rifiuti) e alert su altre scadenze
Alert in merito agli adempimenti connessi alla gestione del bonus rifiuti a partire dal nuovo anno. Arera, con comunicato operatori del 24 dicembre, ha fornito un «Chiarimento in merito agli obblighi di iscrizione in Atrif (Anagrafe territoriale del servizio di gestione rifiuti) per i gestori tariffe e rapporto con gli utenti ai fini dell’erogazione del bonus sociale rifiuti». Viene innanzitutto ricordato che per accedere all’Atrif, occorre essere già accreditati all’anagrafica operatori (“Testo ...