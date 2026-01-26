Bonus rifiuti, corsa alla nomina del «gestore»

Entra nel vivo il bonus sociale rifiuti, con la prima scadenza fissata al 31 gennaio, data entro la quale i Comuni dovranno designare il «gestore delle tariffe e del rapporto con gli utenti (Gtru). La scadenza è importante, perché la mancata nomina impedisce al gestore di ricevere il flusso relativo agli utenti con diritto al bonus.

Le modalità per arrivare pronti sono state illustrate nel webinar tenuto da Sgate/Ifel. Con la delibera Arera 355/2025 è stato approvato il testo unico per il riconoscimento...