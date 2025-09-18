Brennero, Webuild ha completato scavo del primo tunnel base

Il 18 settembre è stato infatti abbattuto oggi l’ultimo diaframma della Galleria di Base del tunnel ferroviario del Brennero tra Italia e Austria, realizzato per la parte italiana da un consorzio di imprese guidato da Webuild per conto di Bbt Se. Sul lato italiano, la Tbm Flavia aveva scavato fino a raggiungere il confine con l’Austria lo scorso maggio, dopo un viaggio di oltre 14 km. Lo comunica Webuild in occasione della cerimonia ufficiale cui è intervenuta anche la presidente del Consiglio Giorgia...

