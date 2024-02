Brunico, appalto da 43,8 milioni per ristrutturare e ampliare l’ospedale

Edilizia sanitaria in gara in Alto Adige. L’Agenzia per i contratti pubblici – ACP - stazione unica appaltante di Bolzano, ha pubblicato il bando per i lavori di ristrutturazione e ampliamento dell’ospedale di Brunico, lotto 3b – blocco C/C1. L’appalto, dal valore di 43.832.889 euro, rimane aperto fino al 1° marzo. Alla qualità dell’offerta saranno assegnati al massimo 80 punti, al prezzo 20.

L’area dell’ospedale di Brunico verrà ampliata di 900 mq per raggiungere, in futuro, una superficie totale...