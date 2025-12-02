Bruxelles fa retromarcia sul bando alle caldaie a gas
I nuovi parametri cancellano qualsiasi ipotesi di esclusione e ammettono sia gli apparecchi a condensazione che quelli tradizionali
Un passo indietro clamoroso. Che racconta come il vento di revisione degli obiettivi verdi, fissati dalla precedente Commissione europea, inizi a soffiare con forza anche sulla casa in questa legislatura. L’esecutivo comunitario ha messo in consultazione, nel weekend, la bozza di revisione del regolamento 813/2013/Ue (il cosiddetto Ecodesign), cioè l’aggiornamento del testo che disciplina gli standard che i prodotti immessi sul mercato europeo devono rispettare.
La bozza di provvedimento cambia radicalmente...