Bruxelles: pronti a valutare le modifiche italiane al Pnrr di Antonio Pollio Salimbeni

La decisione attesa prima dei due mesi massimi previsti. In caso di via libera, sarà presentata una proposta di decisione del Consiglio che avrà fino a quattro settimane per l’ok









Come era nelle aspettative, la Commissione europea ha ufficializzato per parte sua la richiesta italiana di modifica di una serie di “tappe” e obiettivi finali del Pnrr alla quale è legata la quarta rata di esborsi. Tutto già annunciato a Roma martedì. Bruxelles non indica esplicitamente che le dieci misure che correggono il Pnrr sono il frutto di un’intesa a livello tecnico con il governo, ma di questo si tratta. Sui contenuti non ci sono novità, la Commissione li ricapitola così: le modifiche riguardano...