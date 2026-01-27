Buona fede degli organi politici sempre presunta per gli atti non di competenza

L’art. 1, lettera a) punto 4 della legge 1/2026 («Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, e altre disposizioni nonché delega al Governo in materia di funzioni della Corte dei conti e di responsabilità amministrativa e per danno erariale»), in vigore dal 22 gennaio, innesta nel comma 1-ter dell’articolo 1 della legge 20/1994 un secondo periodo che costituisce l’interpretazione autentica della c.d. «esimente politica», la cui portata, in realtà, sembra piuttosto limitata.

L’esimente politica

Il ...