Cagliari, bando da 294,2 milioni per il nuovo terminal portuale Ro-Ro destinato alle merci di Alessandro Lerbini

Il progetto prevede la realizzazione di 6 ormeggi. La gara rimane aperta fino al 19 giugno









A Cagliari al via un maxibando per potenziare le infrastrutture portuali. L'Autorità di sistema portuale del mare di Sardegna ha pubblicato la gara per la progettazione esecutiva e l'esecuzione delle principali opere e provviste occorrenti per la realizzazione del Terminal Ro-Ro destinato alle merci nell'avamporto ovest del Porto Canale.

Il valore delle opere è di 294.223.427 euro.



L'intervento di realizzazione del terminal risulta fondamentale per lo sviluppo del porto al fine di raggiungere i due...