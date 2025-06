Cagliari, con il piano di edilizia universitaria in gara opere per 15,8 milioni

Doppio bando per opere di edilizia universitaria a Cagliari per un importo complessivo di 15,8 milioni. Il primo appalto, dal valore di 9 milioni, è suddiviso in tre distinti lotti: manutenzione straordinaria degli ex Istituti Biologici in via Porcell (importo: 2.438.945 euro), risanamento e rifunzionalizzazione del Palazzo delle Scienze (3.423.820 euro) e manutenzione straordinaria del terzo piano del rettorato (3.149.845 euro).

Gli interventi rientrano nel programma di edilizia universitaria ai ...

