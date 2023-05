Caldaie, Bruxelles punta allo stop a partire dal 2029 di Giuseppe Latour

La bozza del regolamento Ecodesign introduce requisiti di efficienza minimi per il mercato europeo irraggiungibili per tutte le caldaie a gas: di fatto è un divieto di commercializzazione









Divieto di vendita per tutte le caldaie a gas, a partire dal primo settembre del 2029. E, stavolta, non con una norma che dà indicazioni generali e di principio, da attuare nei singoli paesi membri, ma con un regolamento, direttamente applicativo. La novità, che è facile definire un terremoto per un intero settore produttivo, è contenuta nella bozza di revisione del Regolamento 813/2013/Ue (il cosiddetto Ecodesign), che sarà discussa in un Consultation forum della Commissione europea in programma...