Caldaie, solo controlli documentali per gli impianti domestici (e meno sanzioni)

Solo controlli documentali per le caldaie domestiche. E meno sanzioni nel caso in cui non vengano effettuate verifiche. È questa la clamorosa ipotesi contenuta in una bozza di Dpr di modifica delle regole sugli impianti termici che sta circolando in queste ore. Un decreto che, se fosse confermato anche nella sua versione finale, dovrebbe rivedere i controlli in questo ambito, prevedendo una forte semplificazione. O, più probabilmente, una vera e propria deregolamentazione.

«L’articolo 8 comma 3 - ...