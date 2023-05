Cam, nell'accordo quadro «completo» i dati vanno sempre forniti ai concorrenti all'inizio della gara di Massimo Frontera

Il Consiglio di Stato afferma la necessità di indicare tutte le informazioni necessarie a elaborare l'offerta nel caso in cui l'accodo quadro preveda un solo aggiudicatario









Qualora l'accordo quadro sia «completo», in quanto tutte le condizioni dell'esecuzione sono "fissate" nell'accordo medesimo, la fornitura di tutti i dati, compresi i criteri ambientali minimi, è necessaria fin dal momento dell'indizione della gara. Questo, in sintesi, il principio affermato dal Consiglio di Stato nella sentenza n.2795/2023 pubblicata lo scorso 20 marzo. Il caso prende le mosse da una maxi-gara di servizi da oltre 1,5 miliardi di euro in cinque lotti con accordo quadro lanciata in...