Cam edilizia, ci siamo: ecco cosa cambia dal 2 febbraio per stazioni appaltanti, imprese e professionisti Applicazione a tutti i bandi Sia e direzione lavori pubblicati dopo il 2 febbraio. Breve periodo transitorio per appalti di lavori e appalti integrati. La committenza deve tener conto dei nuovi Cam edilizia fin dal documento di indirizzo alla progettazione







