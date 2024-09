Cambia il decreto flussi: più click day e controlli

Precompilazione delle domande per definire prima i fabbisogni reali di manodopera. Più click day durante l’anno specializzati per tipologie di settori, dall’agricoltura al turismo. Un tetto massimo di domande per datore di lavoro, in base alle dimensioni dell’azienda. Controlli automatizzati per escludere subito le richieste palesemente infondate. E poi semplificazioni, redazione informatizzata del contratto di soggiorno per rispettare il termine degli otto giorni dall’ingresso in Italia e stop all...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi