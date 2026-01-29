Cambio d’uso da ufficio a residenza, così le semplificazioni (e i paletti) del Dl Casa
La domanda del lettore e la risposta dell’esperto
La domanda del lettore: Sono proprietario di un ufficio ubicato in un complesso a facciata continua, dove tutte le unità immobiliari fuori terra sono accatastate a uso ufficio (A/10). Vista la scarsa domanda di tale tipologia di immobile, vorrei trasformarlo in abitazione, da adibire a locazione a breve termine o per studenti universitari. È possibile effettuare questo cambio di destinazione, tenendo conto che le altre unità resterebbero adibite a terziario?
La risposta dell’esperto: Nel caso...
Abusi, condonabili solo le nuove costruzioni residenziali
di Davide madeddu