Camera, ai capigruppo nuova indennità mensile di 1.269 euro netti di Marco Rogari

Le risorse necessarie saranno prelevate direttamente dal budget assegnato agli stessi gruppi









Un’indennità aggiuntiva di 2.226,92 euro lordi al mese. Che al netto diventano 1.269,34 euro. È quella che, in linea con ciò che è già previsto per i presidenti di Commissione, percepiranno, con decorrenza 1° luglio, i presidenti dei Gruppi parlamentari di Montecitorio, compreso il presidente del “Misto”, seppure con una riduzione del 50%, ma senza costi aggiuntivi per il bilancio della Camera. Le risorse necessarie saranno prelevate direttamente dal budget assegnato agli stessi Gruppi. A deciderlo...