Campania, lavori da 23,5 milioni per ridurre il rischio idraulico del fiume Sarno

Opere idriche e di difesa del suolo in Campania per un valore di 23,5 milioni. L’amministrazione regionale ha pubblicato tre bandi di accordo quadro per lavori e servizi riguardanti l’esecuzione di indagini geologiche, geognostiche, geotecniche, geofisiche, ambientali, strutturali, archeologiche e l’espletamento di servizi tecnici per l’elaborazione di piani di utilizzo, piani di indagini e di caratterizzazione ambientale, attribuzione caratteristiche pericolosità rifiuti, assistenza archeologica...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi