Cantieri edili come «fabbriche urbane», Boccardo: l’Italia è sulla buona strada
Digital twin e intelligenza artificiale, per il docente di Geomatica al Dist del Politecnico di Torino «le imprese si stanno organizzando e anche nei piccoli interventi l’innovazione è già realtà»
I cantieri edili come «fabbriche urbane», in grado di restituire informazioni fondamentali e contribuire alla messa a punto di digital twin funzionali alla pianificazione presente e futura. L’evoluzione tecnologica avanza e se è vero che in Italia c’è ancora molto da fare sul fronte della formazione specialistica nonché sull’adozione di adeguate strumentazioni, più di qualcosa si sta muovendo.
Nei giorni scorsi al Ces di Las Vegas, la più grande fiera mondiale dell’elettronica, fra gli annunci che...