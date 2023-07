Cantieri Pnrr, Mit: piano per garantire liquidità alle imprese di R.R.

Nessun blocco e 2,5 miliardi destinati ad accelerare i cantieri strategici









«Nessun cantiere bloccato, zero lavori rinviati e 2,5 miliardi destinati ad accelerare i cantieri strategici che già oggi hanno bisogno di risorse e beneficiano anche della spinta del Pnrr. In occasione del prossimo Cipess del 20 luglio il ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Mit), in accordo con Rfi, proporrà di utilizzare tutti i fondi disponibili e accantonati (ma nei fatti congelati almeno fino al 2024) per impiegarli subito e garantire la giusta liquidità alle imprese». A comunicarlo...