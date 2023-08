Cappotto senza il nullaosta del vicino: il decoro richiede la rimessa in pristino di Giulio Benedetti

L’efficientamento non giustifica eventuali lesioni estetiche, dice la Corte di Cassazione. Va tutelata l’armonia e unità delle linee di stile, anche in un edificio non di pregio









La transizione ecologica degli edifici, affinché assicurino un risparmio energetico, è richiesta dai numerosi interventi legislativi ispirati dalla normativa europea e dal Pnrr; tuttavia non va mai dimenticato che nel condominio le realizzazioni tecniche devono rispettare il decoro dell'edificio. Lo conferma la Cassazione nell'ordinanza n.17290/2023. A originare il caso una condòmina che citava in giudizio il vicino per ottenere la rimessione in pristino dell'edificio dalle opere da lui realizzate...