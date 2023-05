Caro energia 2023, il riparto per ente cambia la distribuzione rispetto allo scorso anno di Elena Brunetto e Patrizia Ruffini

Contributi per la maggiori spese energetiche 2023 di comuni e province, i nuovi criteri cambiano distribuzione per ente









Via libera al riparto dei contributi per i maggiori costi energetici 2023, con sorprese rispetto alla distribuzione operata lo scorso anno. In ritardo di qualche settimana rispetto al calendario, la Conferenza Stato- città ha dato il via libera, ieri, al riparto dei contributi 2023, i cui dati sono utili agli enti per iscrivere la corretta cifra nel bilancio di previsione (lo schema di decreto, la nota metodologica, le quote per i Comuni e quelle per Città metropolitane e Province).

La legge di bilancio...