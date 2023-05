Caro-materiali, l'autostrada Siracusa-Gela ferma per mancati pagamenti di Nino Amadore

Le aziende devono ancora incassare 14 milioni di compensazioni. Sotto accusa la burocrazia ministeriale cui compete sbloccare i fondi









Cinquanta aziende in grande ambasce, 300 lavoratori che non prenderanno lo stipendio di aprile e un pezzo di autostrada che poteva essere completato e invece rischia di rimanere un cantiere aperto ancora a lungo. È l’ennesima puntata dei cantieri sull’autostrada Siracusa-Gela, opera avviata nel 1983 e che negli ultimi anni ha fatto passi avanti, anche importanti pur tra alterni stop and go a causa di fondi mancanti, fallimenti di aziende e inchieste giudiziarie. Per questa estate si attendeva l’inaugurazione...