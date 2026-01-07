Caro-materiali, dal Mit 693,7 milioni per 1.270 cantieri

Arriva un nuovo tassello nel complesso mosaico degli interventi messi in campo per evitare il blocco dei cantieri pubblici travolti dall’impennata dei prezzi delle materie prime. È stato pubblicato in Gazzetta (n. 302 del 31 dicembre 2025) il decreto direttoriale n. 308 del 6 novembre 2025, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha disposto la ripartizione di 693,7 milioni di euro a valere sul Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche, destinati a compensare gli extracosti sostenuti...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi