Caro-materiali, dal Mit 693,7 milioni per 1.270 cantieri
Ok al decreto con l’ammissione delle istanze di accesso al Fondo prosecuzione opere pubbliche, mentre la Manovra prova a dare certezze per il futuro
Arriva un nuovo tassello nel complesso mosaico degli interventi messi in campo per evitare il blocco dei cantieri pubblici travolti dall’impennata dei prezzi delle materie prime. È stato pubblicato in Gazzetta (n. 302 del 31 dicembre 2025) il decreto direttoriale n. 308 del 6 novembre 2025, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha disposto la ripartizione di 693,7 milioni di euro a valere sul Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche, destinati a compensare gli extracosti sostenuti...