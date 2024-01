Caro materiali, si chiude il 12 febbraio la nuova finestra per il contributo sull’Iva del 2022

Al via un’istruttoria supplementare per l’Iva sui contributi per il caro materiali: da oggi 12 gennaio al 12 febbraio la finestra a disposizione degli enti per comunicare l’aliquota dell’imposta sulle somme riferite al 1° e 2° semestre 2022. Con un avviso, il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti informa sull’attività finalizzata alla determinazione dell’importo del contributo da assegnare alle stazioni appaltanti. Ciò include, non solo l’aggiornamento dei prezzari, ma anche l’Iva dovuta...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi