Caro-materiali, tante incognite nelle novità della Manovra per i cantieri pre-Codice in corso

Il 1° gennaio 2026 è entrata in vigore la legge di Bilancio 2026 (n. 199 del 30 dicembre 2025), che nelle aspettative degli operatori avrebbe tra le altre cose dovuto operare una vera e propria “sistematizzazione” del meccanismo di aggiornamento dei prezzi introdotto dal Decreto Aiuti n. 50 del 2022. In realtà la legge, che tratta il tema nei commi 487 e seguenti, ha prodotto qualcosa di più e probabilmente qualcosa di inatteso.

Sin da una prima sommaria lettura, emerge che la legge affronta temi ...