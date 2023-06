Caro materiali, al via dal 16 giugno la procedura ordinaria alternativa a quella semplificata di Elena Brunetto e Patrizia Ruffini

Fino al 6 luglio 2023 le amministrazione potranno presentare le istanze









Dal 16 giugno al 6 luglio 2023 gli enti locali potranno presentare le istanze per l'accesso al fondo caro materiali in procedura ordinaria.

In parallelo alla procedura semplificata di pre-assegnazione del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili per gli interventi finanziati dal Pnrr e dal Fondo Nazionale Complementare, il ministero dell'Interno comunica anche i termini per la presentazione delle istanze in procedura ordinaria. Secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 375, della legge 197...