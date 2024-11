Casa, cambiano i modelli: novità per Cila, Scia e permesso di costruire

Allineare i moduli standard per l’edilizia alle novità del Salva casa. Semplificandoli e fornendo, tra le righe dei diversi modelli, chiarimenti per l’applicazione del decreto n. 69/2024, in vigore ormai da fine maggio ma ancora in attesa del pieno decollo, tra difficoltà nell’integrazione con le regole regionali e dubbi applicativi legati ad alcuni passaggi di difficile interpretazione. Il Governo, per proseguire la sua opera di ripensamento delle norme legate all’edilizia, sta lavorando alla revisione...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi