Casa, in Italia servono 3,5 milioni di nuove abitazioni entro il 2050

Danese, 49 anni, Dan Jannik Jørgensen è il primo commissario europeo che, oltre all’energia, guiderà una divisione casa. Bruxelles non ha deleghe dirette sulle politiche abitative (che restano di competenza degli Stati membri) ma questa “prima volta” - già annunciata da Ursula von der Leyen a luglio – evidenzia come le priorità dell’agenda Ue non possano prescindere da politiche abitative attive, per combattere la povertà, favorire la natalità e integrare l’immigrazione. Tuttavia, l’inflazione e ...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi