Casa, sempre più famiglie schiacciate tra mutui e affitti insostenibili di Laura Cavestri

Indagine di Nomisma: per il 13% sono proibitivi mutui e locazioni, ma il 56% non può acquistare casa per mancanza di risorse. I più vulnerabili sono gli anziani soli, i separati con figli e i nuclei numerosi









Per il 13% delle famiglie l'accensione di un mutuo è una "mission impossible" e frena i progetti di acquisto. Al contempo, il costo per l'affitto è spesso insostenibile. È quanto emerge dal focus "Sguardi familiari sull'Abitare 2023", l'analisi presentata da Nomisma all'interno del 16° Rapporto sulla Finanza per l'Abitare, che vuole contribuire alla riflessione sulle scelte abitative degli italiani.Quel che serve è un abitare più evoluto e plurale, attento a bisogni, desideri e possibilità reali ...