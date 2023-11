Case, crollano vendite e mutui ma i prezzi restano stabili di Laura Cavestri

Rapporto Nomisma: il rallentamento delle transazioni premia l’affitto: canoni in crescita









Frenano le compravendite immobiliari. Da tempo le stime e le previsioni si succedono. Ora i dati lo certificano. Come ha evidenziato, ieri a Milano, Nomisma – nel consueto Rapporto dell’Osservatorio Immobiliare – la flessione tendenziale semestrale (I semestre 2023/primo semestre 2022) sulle compravendite immobiliari si è attestata al -12,5% per un totale di 50mila scambi in meno, mentre i mutui confermano un arretramento di quasi il 30% (-29 per cento). «L’improvvisa carenza di ossigeno al mercato...