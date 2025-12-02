Case green a rilento, legge europea senza recepimento e piano italiano ancora da inviare
Il lavoro per l’attuazione della direttiva Epbd (Energy performance of buildings directive) procede ancora a rilento
L’Italia non ha ancora inviato a Bruxelles la bozza del suo piano nazionale di ristrutturazione. Il documento chiave per l’attuazione della Energy performance of buildings directive (la direttiva Case green) non è ancora stato recapitato alla Commissione Ue.
Il termine per la trasmissione non è ancora scaduto (è fissato al 31 dicembre) ma, di certo, l’Italia non sta correndo per implementare i principi della direttiva nel suo sistema. Anche perché, contemporaneamente, è stata aperta nei nostri confronti...