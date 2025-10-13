Case isolate, ruderi e terreni: rinuncia alla proprietà più facile

La sentenza della Cassazione che ha sdoganato la rinuncia alla proprietà ha riacceso l’interesse di chi possiede immobili ormai diventati un peso. Case abbandonate, terreni, ruderi. L’11 agosto le Sezioni unite della Suprema corte (sentenza 23093/25) hanno affermato la legittimità degli atti con cui i proprietari si liberano di questi beni, trasferendone la titolarità allo Stato. Una scelta estrema, ma destinata a crescere in un Paese in cui la popolazione è in calo e lascia sempre più zone abbandonate...