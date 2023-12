Case in legno, continua la crescita:

La rimodulazione e il depotenziamento degli incentivi fiscali legati all’edilizia avranno sicuramente un impatto sensibile, ma non dovrebbero fermare la dinamicità di un settore, quello delle costruzioni in legno, che ha conosciuto nell’ultimo decennio un incremento sostenuto anche nel nostro Paese, uscendo dalla nicchia delle villette unifamiliari in provincia per entrare nei centri urbani ed espandersi verso l’alto, con palazzi di diversi piani completamente o parzialmente in legno. Gli ultimi ...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi