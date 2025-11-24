Case di lusso, il mercato cresce per la domanda internazionale
Per il Group ceo di Engel & Völkers, Jawed Barna, sempre più «paperoni» si trasferiscono nei Paesi che li sanno corteggiare. Capitali pubblici nell’housing diventano motore per l’intero settore
«Un piano europeo per gli investimenti sulla casa potrà essere una “leva” essenziale per tutta la filiera. Una revisione della regolamentazione, nella Ue, non serve solo a finanziare residenze accessibili, ma può costituire un “polo di attrazione” per stimolare anche il mercato medio-alto, catalizzando nuovi capitali e aprendosi, ancora di più e meglio, ai grandi investitori». Jawed Barna è Group ceo di Engel & Völkers dal novembre 2023, ma ha una visione ampia e scevra da pregiudizi sullo sviluppo...