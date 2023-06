Case popolari e superbonus: più tempo nei condomìni di Silvio Rivetti

Proroga del 110% a fine 2023 più facile se i millesimi dei privati prevalgono sugli Iacp. Negli altri casi occorre aver raggiunto il Sal del 60% al prossimo 30 giugno









L'imminente scadenza del prossimo 30 giugno del superbonus al 110% per gli interventi realizzati dagli Iacp ed enti assimilati – se a tale data non risulteranno effettuati lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo – non è applicabile ai lavori riguardanti i condomini "misti". Cioè a quegli edifici che sono connotati dalla presenza di unità immobiliari di proprietà degli enti di gestione dell'edilizia pubblica e di proprietà altrui, purché i primi non siano prevalenti. Tale conclusione, ...