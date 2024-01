Case di pregio, investitori prudenti ma prezzi in tenuta a Roma e Milano

Investitori prudenti, transazioni in calo, ma prezzi ancora in crescita. Sono le tendenze del segmento residenziale degli immobili di lusso, prime e super prime, a Milano e Roma.

Il mercato di Milano

Il mercato del capoluogo lombardo chiude il 2023 con un previsto calo degli scambi (-6,2%) e fatturato stabile a oltre 860 milioni di euro (+0,8%) rispetto al 2022, anno record per il comparto in generale. In un anno il prezzo medio richiesto (l’asking price) è salito a 12.658 euro al metro quadro (+7,1 per ...