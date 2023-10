Cassa vincolata, agenti contabili di fatto e revisori: le massime della Corte dei conti di Marco Rossi

La rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







Pubblichiamo di seguito la rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti depositate nel corso delle ultime settimane.

Gestione cassa vincolata

L’ente deve essere in grado di conoscere la consistenza della propria cassa vincolata in via autonoma e in modo costante; infatti, un non adeguato monitoraggio di tali poste contabili potrebbe comportare la mancata apposizione di vincoli nel risultato di amministrazione, con la conseguente alterazione della relativa quota disponibile, oltre all’eventuale violazione dei limiti imposti dall’articolo 195 del Tuel all’utilizzo in termini di cassa delle entrate vincolate per il pagamento delle spese correnti, ossia per far fronte a momentanee indisponibilità di risorse libere. Peraltro, la presenza di un fondo cassa composto in larga parte da risorse vincolate può costituire una criticità nella gestione dei fisiologici flussi di liquidità ed è sintomo di tensioni di cassa; infatti, salvo temporanee esigenze, l’ente dev’essere in grado di fronteggiare con le proprie risorse le ordinarie necessità di gestione e di ricostituire quanto prima – e, comunque, entro la fine dell’esercizio - la giacenza di cassa vincolata che dovrà essere utilizzata per far fronte ai pagamenti ai quali è destinata.

Sezione regionale di controllo del Piemonte – Deliberazione n. 79/2023

Agenti contabili di fatto

La verifica che l’Organo di revisione svolge in termini di cassa non può prescindere dalla indispensabile riconduzione di tali somme, laddove gestite da un agente contabile di fatto, diverso dall’economo, alla regola della resa del conto della gestione, così che in occasione della verifica anzidetta disciplina degli enti locali, l’agente contabile deve in ogni caso dimostrare il carico, lo scarico e i resti da esigere, l’introito, l’esito e la rimanenza (articoli 616 e 621 del Rd 827/1924) ed in particolare: a) le somme rimaste da riscuotere alla fine dell’esercizio o della gestione precedente ed il carico successivamente dato al contabile, sia dal carico certo, sia proveniente da somme accertate all’atto stesso della riscossione; b) il discarico per somme riscosse o per annullamenti, variazioni e simili riferibili al carico accertato; c) i resti che per la competenza stessa risultano da riscuotere al termine dell’esercizio o della gestione; d) il debito o il credito dell’esercizio o della gestione precedente, quando non si tratti di prima gestione; e) il debito per somme incassate; f) le somme versate; g) i discarichi amministrativi; h) i resti per le somme rimaste da versare, o il credito per quelle versate in più alla fine dell’esercizio o al termine della gestione. La finalità della verifica compiuta sulle somme diverse da quelle gestite dall’economo e dal tesoriere è appunto quella di una corretta gestione di tali importi, che non può, tuttavia, prescindere dalla loro indispensabile riconduzione alle garanzie «costituzionale della correttezza della sua gestione».

Sezione regionale di controllo dell’Emilia-Romagna – Deliberazione n. 168/2023

Organo di revisione economico-finanziaria

Il revisore assume l’obbligo della prestazione non nell’interesse esclusivo del committente (il Comune o la Provincia), ma grava su di sé obblighi e responsabilità della revisione, nell’interesse pubblico alla sana e corretta gestione dell’Ente. Depone in tal senso, la disposizione dell’articolo 239 del Tuel, che ne suggella l’imprescindibile rapporto di collaborazione con la Corte dei conti (Corte costituzionale, sentenza n. 198/2012), istituendo pertanto uno stretto raccordo sul piano soggettivo tra i controlli interni e quelli esterni relativi alla gestione. È notorio, infatti, che al Collegio dei revisori dei conti sono affidati compiti – piuttosto che consulenziali – di controllo e vigilanza sotto il profilo tecnico-contabile sull’operato degli organi di amministrazione attiva, come dimostra plasticamente l’articolo 239 del Tuel, a mente del quale i Revisori «vigilano sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione degli Enti». È da ritenere che gli stessi siano, comunque, chiamati, anche nel caso in cui siano stati nominati in base a criteri di carattere fiduciario – in relazione alla specifica natura dei loro compiti – a esercitarli in condizioni di sufficiente indipendenza e imparzialità.

Sezione regionale di controllo dell’Emilia-Romagna – Deliberazione n. 157/2023