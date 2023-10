Cassa vincolata, corretta apposizione dei vincoli indispensabile per attenuare il rischio di squilibri di Corrado Mancini

Fondamentale il controllo da parte dell'organo di revisione del fondo in occasione delle verifiche trimestrali









Nonostante la norma sia chiara e la Magistratura contabile si sia espressa in varie occasioni, la corretta gestione della cassa vincolata negli enti locali desta ancora qualche perplessità tanto che è recentemente intervenuta la Sezione Regionale per l’Emilia-Romagna con la deliberazione n. 149/2023 con la quale evidenzia che, ai fini dell’attenuazione del rischio di emersione di futuri squilibri di bilancio, riveste vitale importanza la corretta apposizione di vincoli alle entrate riscosse, nonché la relativa osservanza nella successiva gestione che, fisiologicamente, può investire vari esercizi finanziari. Richiama, inoltre, anche l’Organo di revisione ad una attenta, corretta e completa stesura dei verbali di cassa dai quali emergano le vicende genetiche e funzionali afferenti alla gestione della liquidità, così come all’uopo espressamente richieste dalla normativa dell’armonizzazione contabile (articoli 180, 195, 222 del Tuel).

L’articolo 180 del Dlgs 267/2000 prescrive, al comma 3, lettera d), che l’ordinativo di incasso riporti, fra le altre annotazioni, «gli eventuali vincoli di destinazione delle entrate derivanti da legge, da trasferimenti o da prestiti», e dal lato della spesa, l’articolo 185 del Tuel impone, al comma 2, lettera i), che anche i mandati di pagamento attestino «il rispetto degli eventuali vincoli di destinazione stabiliti per legge o relativi a trasferimenti o ai prestiti». In caso di crisi d’insufficienza dei fondi liberi, nel rispetto dei limiti previsti dall’articolo 195 del Tuel, il tesoriere provvede all’utilizzo delle risorse vincolate per pagare spese correnti, per un importo non superiore all’anticipazione di tesoreria disponibile ai sensi dell’articolo 222 del Tuel. Successivamente, ai sensi dell’articolo 195, con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione viene ricostituita la consistenza delle somme vincolate che sono state utilizzate per il pagamento di spese correnti.

La Sezione delle Autonomie, con la delilbera n. 31/2015, ha avuto modo di precisare che il vincolo di cassa opera esclusivamente per le «entrate vincolate a destinazione specifica individuate dall’art. 180, c. 3, del TUEL.” restando conseguentemente escluse dall’obbligo sia le entrate di cui all’art. 187, comma 3-ter, lett. d, del TUEL che le “entrate con vincolo di destinazione generica».

L’esigenza che le risorse vincolate giacenti in cassa non siano distolte dalla loro originaria destinazione (impressa dalla legge o dalla volontà di terzi finanziatori) traspare chiaramente nell’articolo 195 del Tuel che, nell’ammettere deroghe al vincolo di destinazione di tali risorse, pone, tuttavia, vari limiti, quantitativi e procedimentali, nonché, dopo la novella apportata dal Dlgs 126/2014, la necessità che i movimenti di utilizzo e di reintegro delle somme vincolate siano oggetto di registrazione contabile secondo le modalità indicate nel Principio applicato della contabilità finanziaria (Sezione delle autonomie n. 31/2015/INPR).

Fondamentale, per i Magistrati emiliani, in questo quadro è pertanto la verifica da parte dell’organo di revisione del fondo cassa. Invero, il legislatore qualifica espressamente la disamina delle giacenze di cassa, come attività di verifica e che, come tale, ha carattere ricognitivo di una situazione di fatto già prodottasi (nel caso specifico, l’entità della liquidità presente nell’ente nel trimestre passato). In quanto atti dichiarativi riconducibili alla categoria degli acclaramenti, le verificazioni sono, quindi, acquisizioni di scienza, concernenti l’esistenza, la misurazione e l’analisi tecnica o amministrativa dei dati fattuali. Di conseguenza, nella fattispecie attinente alla verifica di cassa, l’analisi campionaria non può trovare, naturalmente, alcun spazio: essa appartiene alla scienza dell’organo di revisione che è chiamato dall’ordinamento ad una verifica (e non a una mera espressione di un giudizio) a cadenza trimestrale (articoli 223 e 224 del Tuel). L’indiscutibile esigenza di certezza richiesta dall’ordinamento ai sensi dell’articolo 223 e 224 del Tuel postula naturalmente una verifica non campionaria o sporadica, ma completa.

La Sezione sottolinea l’importanza della corretta rilevazione delle giacenze vincolate in occasione delle verifiche trimestrali compiute dall’Organo di revisione, al quale fa carico di segnalare espressamente nei verbali anche l’eventuale carenza della relativa rappresentazione contabile, nonché delle movimentazioni (prelievi, ricostituzioni) anche in caso negativo che attengono alle poste anzidette.