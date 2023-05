Cassazione, gli usi civici non possono essere espropriati senza formale sdemanializzazione di Amedeo Di Filippo

Solo tramite un provvedimento formale la cui mancanza rende invalido il decreto espropriativo









I diritti di uso civico gravanti su beni collettivi non possono essere estinti per effetto di un decreto di espropriazione per pubblica utilità in quanto è necessario un formale provvedimento di sdemanializzazione, la cui mancanza rende invalido il decreto espropriativo. Lo affermano le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 12570/2023.

La questione

Le Sezioni unite si pronunciano su una intricatissima vicenda che affonda le radici al momento dell'eversione della feudalità nel Regno di ...