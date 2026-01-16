Casse edili, no all’obbligo di iscrizione per chi svolge attività edilizia in modo non prevalente
Lo chiarisce il ministero del Lavoro in una risposta a interpello arrivato dalle imprese dell’Anie
La congruità in edilizia - con relativo obbligo di Durc - è legato alle sole attività edili svolte in cantiere. L’iscrizione alla Cassa edile attiene invece all’attività dell’impresa ed è obbligatoria per gli operatori che svolgono in prevalenza attività edile. Questo, in sintesi il chiarimento del ministero del Lavoro, in risposta a un interpello della Federazione nazionale imprese elettroniche ed elettrotecniche (Anie). L’organizzazione ha rivolto al ministero del Lavoro due quesiti in materia ...