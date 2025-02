Casse edili, il Tribunale di Paola condanna i «furbetti» che eludono il versamento dei contributi

Per evitare di pagare gli oneri contrattualmente previsti dal sistema delle Casse edili, i titolari di un’organizzazione attiva nell’edilizia in Calabria chiudevano le attività che aveva accumulato debiti nei confronti degli organismi paritetici e aprivano nuove attività, riutilizzando gli stessi lavoratori. Un giochetto che - evidentemente - funzionava ed è anche abbastanza diffuso se la Cnce (Commissione nazionale delle Casse edili) lo definisce un «annoso fenomeno». La definizione si legge in ...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi