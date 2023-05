Catania, piani per aree in degrado e rilancio della mobilità di Nino Amadore

Previsti l'acquisto di 110 autobus urbani a emissione zero e una stazione di rifornimento per l'idrogeno. Il nodo della carenza di personale









A Catania il 28 e 29 maggio si vota per eleggere il nuovo sindaco e il consiglio comunale. Ma la macchina amministrativa non si ferma. C’è da spingere per raggiungere alcuni traguardi. E tra questi il più importante, manco a dirlo, è il Pnrr con la sua dote di 186 milioni che può dare un contributo alla trasformazione della città sul piano urbanistico ma anche, per esempio, sul fronte della mobilità. Il tutto al netto di altri grandi interventi: Catania, lo ricordiamo, è nodo fondamentale nel progetto...