Catania, riqualificazione energetica da 22,5 milioni per gli immobili Iacp

Opere di riqualificazione energetica a Catania con capitali privati. Iacp affida in concessione l’efficientamento energetico del patrimonio immobiliare di Edilizia residenziale pubblica (Erp) di proprietà dell’ente, comprensivi di progettazione, realizzazione, conduzione, gestione e manutenzione degli interventi di riqualificazione energetica ed edilizia nonché di messa in sicurezza e adeguamento normativo degli impianti a servizio degli immobili, inclusa la conduzione, gestione e manutenzione degli...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi