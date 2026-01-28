Catanzaro, gara da 12,6 milioni per interventi di difesa costiera e scavo dei fondali
Nel centro storico al via il miglioramento sismico-funzionale e l’adeguamento impiantistico della caserma Laganà sede della Guardia di Finanza
Doppio appalto per lavori pubblici al via a Catanzaro per un valore complessivo di 18,8 milioni. La gara più rilevante è stata promossa dal settore Urbanistica dell’amministrazione comunale che affida la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di completamento del porto di Catanzaro Marina, 1° stralcio funzionale, interventi di difesa costiera, e scavo dei fondali, trattamento dei sedimenti, ripascimento degli arenili.
Il valore degli interventi è di 12.628.597 euro. Qualora in corso di ...