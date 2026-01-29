Ccnl intoccabile dopo la gara, illecito cambiare le carte in corsa
Anac: condotta valutabile alla stregua di un grave illecito professionale fino all’annullamento dell’aggiudicazione
Dopo l’aggiudicazione non si riscrive l’offerta. E, soprattutto, non si può cambiare il contratto collettivo nazionale di lavoro dichiarato in gara. È netta la posizione dell’Anticorruzione che, con il parere di precontenzioso n. 11/2026, qualifica come condotta illegittima il comportamento dell’operatore economico che, una volta ottenuto l’appalto, modifica il Ccnl indicato nella lex specialis e posto a base dell’offerta economica.
Il caso esaminato dall’Anac riguarda il Comune di Bussolengo (Verona...
