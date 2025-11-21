Cdp, sì alla rinegoziazione dei mutui per gli enti locali

Il cda di Cassa Depositi e Prestiti, presieduto da Giovanni Gorno Tempini, su proposta dell’ad e dg, Dario Scannapieco, ha approvato un nuovo piano di rinegoziazione relativo a mutui concessi a Comuni, Province e Città Metropolitane che potranno rimodularli, ridefinendone il profilo di rimborso. L’iniziativa, che sarà avviata nel 2026, si legge in una nota, conferma la vicinanza di Cdp agli Enti locali, consentendo la liberazione di risorse da destinare al territorio. Inoltre, il cdA ha deliberato...

